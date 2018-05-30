Западные СМИ: почему Су-35С не хуже Су-57

The National Interest, американское аналитическое издание на военно-политическую тематику, выразило мнение, что российский истребитель поколения "4++" Су-35С хорош настолько, что ни в чем не уступает первоначальной версии Су-57. Немаловажным будет отметить, что все статьи, публикуемые The National Interest, написаны исключительно экспертами и в обязательном порядке рецензируются издательской коллегией.
Аналитики сообщили, что Су-35С был создан на основе советского планера Су-27 и является чуть ли не самым лучшим самолетом России. Впрочем, несмотря на то, что создан Су-35С по образу и подобию Су-27, самолеты это совершенно разные. Су-35С по праву считается одним из самых лучших самолетов современной России. Истребитель обладает авиодинамикой нового поколения, передовым вооружением и большим количеством электронных систем, отвечающих всем современным стандартом боевой техники. Недаром Министерство обороны Российской федерации приняло решение использовать истребитель в качестве временной, но достойной замене строящемуся Су-57.
Российский истребитель Су-57 построен, но пока не обладает достаточным набором преимуществ перед Су-35, отмечают эксперты. Главное достижение российских инженеров отношении двух этих истребителей — двигатель с трехмерным вектором тяги, что позволит добиться превосходства в воздухе даже в сравнении с американскими истребителями. Существенным отличием Су-57 перед Су-35С является планер, что позволяет добиться большей незаметности в воздухе. Стоит отметить, что Су-57 уступает своему предшественнику в маневренности.
Но, отмечают эксперты, после оснащения Су-57 силовыми установками "Изделие 30" взамен предыдущих АЛ-41Ф1, ситуация изменится кардинальным образом. Су-57 станет по-настоящему опасным оружием для любого соперника. Истребитель на данный момент ни в чем не уступает новейшему поколению американских истребителей, считают эксперты The National Interest.
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