Научная российско-австралийская группа врачей и физиков обнаружила, что при зарождении кариеса во рту появляется вещество, предупреждающее об этой опасности. Статья об этом открытии появилась на страницах EPMA Journal.
Специалисты пояснили, что кариес — следствие активности бактерий во рту. Они выделяют кислоту. Со временем она, смешиваясь со слюной и оставаясь на зубах, начинает разъедать вещество, соединяющее зернышки эмали. Так возникают трещинки, их заселяют колонии бактерий. Они разрушают зуб и провоцируют кариес.
Ученые заметили, что возникновение кариозной инфекции отражается в химическом составе слюны, так они смогли узнать о проблеме, пока она еще не принесла значительного вреда.
Проверили гипотезу на 30 учащихся вуза. Они сдали слюну и посетили врача-стоматолога. Все образцы были просвечены с помощью ускорителя частиц, так стала ясно, какие молекулы содержит слюна.
Эксперимент показал, что стрептококк влияет на сокращение концентрации неорганических соединений, к ним относятся и ионы кальция, необходимые для восстановления микротрещин, и повышение доли жиров, эфиров и других органических соединений.
На основании этого открытия, российские специалисты сделали лекарства, нормализующие химический состав слюны, а также создали биоматериал, который идентичен эмали здорового человека. Оба "продукта" подойдут в борьбе с кариесом на ранних этапах. Это позволит избежать развития и неприятных процедур.
Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить льготы на энергорынке.
К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.