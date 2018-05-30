Открыт способ избежать визита к зубодеру

Научная российско-австралийская группа врачей и физиков обнаружила, что при зарождении кариеса во рту появляется вещество, предупреждающее об этой опасности. Статья об этом открытии появилась на страницах EPMA Journal.

Специалисты пояснили, что кариес — следствие активности бактерий во рту. Они выделяют кислоту. Со временем она, смешиваясь со слюной и оставаясь на зубах, начинает разъедать вещество, соединяющее зернышки эмали. Так возникают трещинки, их заселяют колонии бактерий. Они разрушают зуб и провоцируют кариес.

Ученые заметили, что возникновение кариозной инфекции отражается в химическом составе слюны, так они смогли узнать о проблеме, пока она еще не принесла значительного вреда.

Проверили гипотезу на 30 учащихся вуза. Они сдали слюну и посетили врача-стоматолога. Все образцы были просвечены с помощью ускорителя частиц, так стала ясно, какие молекулы содержит слюна.

Эксперимент показал, что стрептококк влияет на сокращение концентрации неорганических соединений, к ним относятся и ионы кальция, необходимые для восстановления микротрещин, и повышение доли жиров, эфиров и других органических соединений.

На основании этого открытия, российские специалисты сделали лекарства, нормализующие химический состав слюны, а также создали биоматериал, который идентичен эмали здорового человека. Оба "продукта" подойдут в борьбе с кариесом на ранних этапах. Это позволит избежать развития и неприятных процедур.