Роскосмос и Маск замерли: Virgin Galactic запустила свой корабль

Американская компания Virgin Galactic провела успешное испытание туристического космического корабля.

Отмечается, что за полётом со стартовой площадки наблюдал основатель и председатель совета директоров корпорации Ричард Брэнсон.

Сообщается, что компания провела 29 мая очередное испытание своего туристического суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity.

По данным пресс-службы компании, пробный полёт состоялся в небе над пустыней Мохаве в штате Калифорния. В ходе испытаний корабль был поднят в воздух на специальном самолёте-носителе.

Как пишет Life.ru, модель Unity была представлена в феврале прошлого года, её первый пробный полёт состоялся 8 сентября. Корабль пришёл на смену разбившейся в октябре 2014 года в пустыне Мохаве предыдущей модели под названием Enterprise.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американские ученые заявили, что кабриолет Tesla, отправленный в космос на борту ракеты SpaceX несет в себе огромное количество микроорганизмов. Опасность состоит в том, что микроорганизмы с Земли могут распространиться на чужой планете и стереть с ее лица все другие возможные биологические организмы.

"Если на Марсе имеется собственная биота, то существует риск "заразить" Марс земной жизнью. Будут ли земные организмы лучше адаптированы к марсианским условиям, чем местные микробы, и в конечном счете распространятся по всей планете, или же, напротив, марсианские микроорганизмы окажутся лучше адаптированы? Мы этого пока не знаем", - говорит профессор наук о Земле, атмосфере и планетах Университета Пердью, США Джей Мелош.

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