Ученые начали испытания универсальной вакцины от рака

В США биологи из Стэнфорда готовы приступить к клиническим испытаниям революционной вакцины от рака. Она будет тестироваться на добровольцах в ближайшее время, сообщает SF Gate.

"Люди должны понимать, что мы еще находимся лишь на первых стадиях развития иммунотерапии и проверяем, насколько они будут безопасны для пациента. Поэтому не стоит бежать в больницу и просить эту вакцину — в лучшем случае, она будет готова не раньше, чем через 2-3 года", — говорит один из разработчиков вакцины.

Американские биологи пытаются создать новые виды иммунотерапии, которые бы не просто "натравливали" иммунитет на раковые клетки, а обучали его отличать нормальные ткани организма от злокачественных опухолей. Им удалось создать две революционных вакцины от рака, избавившие 97% подопытных мышей от опухолей сразу нескольких типов. Медики планируют провести две серии опытов в этом году, в которых примет участие 35 добровольцев, страдающих от легких форм лимфомы, одного из видов рака крови. Каждый участник эксперимента получит по две инъекции активатора иммунной системы и молекулы, "натравливающей" ее на рак, и пройдет серию обследований в стенах Стэнфорда. Испытания направлены не на оценку эффективности, а на проверку безопасности этой вакцины для здоровья пациентов.

Успешное завершение этих опытов откроет дорогу для испытания других вариантов вакцины, поражающих большее число видов рака и способствующих развитию своеобразного "иммунитета" к опухолевым клеткам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране испытывают новый препарат от онкологии, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом".

Она рассказала, что в настоящий момент идет вторая фаза клинических испытаний препарата, который уже показал свою эффективность в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами.

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