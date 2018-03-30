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Источник Правда.Ру

Ученые начали испытания универсальной вакцины от рака

Наука и техника

В США биологи из Стэнфорда готовы приступить к клиническим испытаниям революционной вакцины от рака. Она будет тестироваться на добровольцах в ближайшее время, сообщает SF Gate.

Ученые начали испытания универсальной вакцины от рака. Ученые начали испытания универсальной вакцины от рака

"Люди должны понимать, что мы еще находимся лишь на первых стадиях развития иммунотерапии и проверяем, насколько они будут безопасны для пациента. Поэтому не стоит бежать в больницу и просить эту вакцину — в лучшем случае, она будет готова не раньше, чем через 2-3 года", — говорит один из разработчиков вакцины.

Американские биологи пытаются создать новые виды иммунотерапии, которые бы не просто "натравливали" иммунитет на раковые клетки, а обучали его отличать нормальные ткани организма от злокачественных опухолей. Им удалось создать две революционных вакцины от рака, избавившие 97% подопытных мышей от опухолей сразу нескольких типов. Медики планируют провести две серии опытов в этом году, в которых примет участие 35 добровольцев, страдающих от легких форм лимфомы, одного из видов рака крови. Каждый участник эксперимента получит по две инъекции активатора иммунной системы и молекулы, "натравливающей" ее на рак, и пройдет серию обследований в стенах Стэнфорда. Испытания направлены не на оценку эффективности, а на проверку безопасности этой вакцины для здоровья пациентов.

Успешное завершение этих опытов откроет дорогу для испытания других вариантов вакцины, поражающих большее число видов рака и способствующих развитию своеобразного "иммунитета" к опухолевым клеткам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране испытывают новый препарат от онкологии, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом".

Она рассказала, что в настоящий момент идет вторая фаза клинических испытаний препарата, который уже показал свою эффективность в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами.

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