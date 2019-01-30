Глава Apple снизит цену iPhone для стран с бедным населением

Глава известной американской корпорации Apple Тим Кук объявил о решении снизить цену на продукцию компании в тех государствах, в которых национальная валюта наиболее сильно страдает по отношению к доллару.

Об этом Тим Кук рассказал в интервью международному новостному порталу Reuters.

По его словам, в тех странах, где национальная валюта наиболее сильно пострадала от доллара, компания намерена снизить цены на iPhone до прошлогоднего уровня. Этим, уверен Тим Кук, компании удастся добиться роста продаж своей продукции в данных регионах.

Примечательно, что в интервью Кук не стал озвучивать, о каких именно странах идет речь. Также глава Apple не уточнил, когда именно компания приступит к снижению цен.

Авторы материала в Reuters напоминают, что больше всего по отношению к доллару потеряли национальные валюты России, Бразилии и Турции. Также, отмечают авторы материала, существенно снизились продажи продукции Apple и в Китае.

Отметим, что в России сегодня iPhone XS, последняя модель самого популярного детища Apple, стоит порядка 90.000 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что техническая поддержка Apple может без труда просмотреть экран любого из своих смартфонов. Об этом удивленный пользователь продукции американской корпорации рассказал в социальной сети Twitter.

Читайте также:

Приемы рекламных манипуляций