Специалистам РКК "Энергия" удалось восстановить связь с ангольским спутником и получить телеметрию.
Как пояснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, "говорить о том, как может повести себя космический аппарат дальше, удастся ли восстановить его работоспособность в целом и сможет ли спутник штатно работать по целевому назначению в полном объеме, пока преждевременно: надо дождаться однозначных выводов о причинах произошедшего".
"Правда.Ру" ранее писала о том, что 26 декабря после запуска с Байконура была потеряна связь с первым ангольским спутником "Ангосат".
Как сообщает источник на космодроме, "после отделения от разгонного блока „Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала".
В настоящее время специалисты пытаются установить связь со спутником. По информации источника агенства, связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей.
Сообщается, что спутник изготовлен в РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. В Роскосмосе отметили, что "довыведение космического аппарата будет осуществляться с помощью его собственной двигательной установки".
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