Астрофизики: Солнце уже прожило полжизни

Звезда по имени Солнце уже прожила примерно половину своей жизни.
Так, во всяком случае, считают отечественные астрономы. Правда, переживать особо пока не за что — согласно информации, предоставленной российскими специалистами, Солнце будет светить еще порядка пяти миллиардов лет.
Общая же продолжительность жизни Солнца, получается, в общей сложности составляет десять миллиардов лет. Российские ученые потрудились объяснить, как именно "умрет" единственная звезда Солнечной системы.
Так, в недрах Солнца постоянно происходит термоядерная реакция. Это — основной источник солнечной энергии. Но ничего в этом мире, к сожалению, не вечно. На Солнце обязательно выгорит весь водород, а затем начнут выгорать все тяжелые элементы. Звезда из-за этого расширится до размеров Венеры, превратится в красный гигант. Затем Солнце, указывают отечественные астрономы, поглотит все ближайшие планеты, включая Землю, и станет белым карликом с радиусом в каких-то десять километров. Плотность же, отмечают российские специалисты, этого карлика будет в несколько раз выше плотности металла.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из NASA рассказали об астероиде, который в скором времени может упасть на планету Земля. Астрономы всерьез обеспокоились и направили к потенциальному убийце человеческой цивилизации специальный зонд. Тот должен выяснить, действительно ли землянам стоит опасаться астероида, или же все, как обычно, обойдется.
Фото: Fotodom. ru
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