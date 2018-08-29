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Названы причины, из-за которых космические силы сделают США слабее

Наука и техника

Создание в США космических войск — больше не шутка. Американский лидер Дональд Трамп поручил чиновникам проработать этот вопрос, рассказывает Forbes. Пентагон создал план по выделению подразделения, чьей главной задачей был бы космос. Далее документ ушел в конгресс.

Названы причины, из-за которых космические силы сделают США слабее. 391353.jpeg

Там, полагают авторы материала, идею не примут, так как план плохо проработан, он вредит обороноспособности страны. Лучим вариантом будет модифицировать уже имеющуюся структуру. Отталкиваясь от этой мысли создатель текста опубликовал 10 причин, доказывающих, что создать космические силы — идея неудачная.

Первое — нарушится взаимодействие меж военными ведомствами, выстраиваемое долгие годы. Вместе с этим возникнут препоны для сотрудничества подразделений. Когда такое произошло в последний раз, случился теракт 11 сентября.

Кроме того, новое подразделение будет крайне малочисленным, зависимым от сторонних частных компаний, а также не способным выйти на самообеспечение. При этом же космические силы окажутся "дублетом", они будут делать то, что уже выполняется другими подразделениями. Также, отмечает Forbes, новая организация — это отличное место для бюрократизации.

Еще один момент, если будет отельное подразделение, то иные службы не станут развивать свои ведомства в этом "направлении". А в отсутствии помощи космические силы станут беззащитны. Как отмечает автор текста, Вашингтон строит не корабли из "Звёздных войн", а уязвимые спутники, он перемещаются по маршрутам, которые ясны. В случае атаки подразделению понадобится помощь от других подразделений.

Так, Forbes приходит к выводу, что инициатива по разделению ведомства сделает США слабее.

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