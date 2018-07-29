Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые: ожили существа, замерзших 30 тысяч лет назад

Наука и техника

Группа ученых-зоологов сообщила, что круглые черви, извлеченные из Колымской низменности, ожили. Возраст "найденышей" из Дуванного Яра примерно 30 000 лет, а из окрестностей реки Азалея — 40 000. Эксперты убеждены — это старейшие животный на планете из живущих.

Ученые: ожили существа, замерзших 30 тысяч лет назад. 390184.jpeg

Сообщается, что черви начали подавать признаки жизни, когда были разморожены породы периода плейстоцена. Эксперты отмечают, что старейшие из существ могли "видеть" неандертальцев.

Случившееся особо заинтересовало ученых, потому что выживать при низких температурах могут примитивные существа, а круглые черви — многоклеточные. И их "пробуждение" удивительно, хотя эксперты и знали о способности нематодов быть устойчивыми к холоду.

Кроме того, интерес экспертов связан и с тем, что науке удастся больше узнать о криобиозе, а также выяснить: удастся ли червям продолжить род без участия самцов. Оказалось, что после долгого "сна" пробудились лишь самки.

Читайте также:

Географы совершат погружение в "озеро вечной мерзлоты"

Ученые нашли простой способ снизить уровень стресса Ученые нашли простой способ снизить уровень стресса

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ученые вечная мерзлота Колымская низменность
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Я - Лев. Есть кто круче меня?
Советское наследие
Русские полководцы на советских орденах
Формула небес
Искренняя молитва от марксиста Уго Чавеса
Новости Все >
Ученые: ожили существа, замерзших 30 тысяч лет назад
Порошенко обвинили в незнании истории
CNN: Россия не дает забыть о своей военной мощи
Ученые нашли простой способ снизить уровень стресса
Немцы задумались над сооружением собственного "ядерного зонтика"
Тысячи итальянцев покинули дома из-за американской бомбы-"раритета"
Ученые доказали: вейпы провоцируют рак
Путин: служба на море по плечу только храбрым и стойким людям
Россия построит атомные эсминцы "Лидер"
СМИ: американский суд разрешил публиковать чертежи оружия для 3D-принтеров
Читательский топ
Европа умоляет Украину взяться за ум
Ученые выяснили, какой продукт наиболее вреден для сердца
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Украина нашла себе богатого спонсора
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину

Россиянка Юлия Скрипаль, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом - экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, хочет вернуться на Родину

Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину
США подсказывают России способ признания Крыма
Украина
США подсказывают России способ признания Крыма
Политика
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
Мировая кооперация
Сверим часы: три условия краха доллара
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Украина
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Украина
США подсказывают России способ признания Крыма
Украина
Европа умоляет Украину взяться за ум
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Политика
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Экономика
Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота
Политика
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
Соломон Соловьев Я - Лев. Есть кто круче меня? Соломон Соловьев Игорь Буккер Русские полководцы на советских орденах Игорь Буккер Айдын Мехтиев Кто и почему ревнует Анкару к Москве Айдын Мехтиев
Комментарии
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Порошенко обвинили в незнании истории
Немцы задумались над сооружением собственного "ядерного зонтика"
CNN: Россия не дает забыть о своей военной мощи
Назван идеальный продукт для качественного сна
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Путин: служба на море по плечу только храбрым и стойким людям
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Третий Храм построят там, где никто не ожидал
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Путин рассказал о долге каждого россиянина
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Путин: служба на море по плечу только храбрым и стойким людям
Цвейг не проснулся после бразильского карнавала
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Третий Храм построят там, где никто не ожидал
Раскрыты детали неудавшегося покушения на президента Украины
Путин рассказал о долге каждого россиянина
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..

После апрельско-майского всплеска интереса к ереванским событиям нынче практически полная информационная тишина за пределами Армении. Почему?

Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Ближний Восток
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался