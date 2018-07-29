Ученые: ожили существа, замерзших 30 тысяч лет назад

Группа ученых-зоологов сообщила, что круглые черви, извлеченные из Колымской низменности, ожили. Возраст "найденышей" из Дуванного Яра примерно 30 000 лет, а из окрестностей реки Азалея — 40 000. Эксперты убеждены — это старейшие животный на планете из живущих.
Сообщается, что черви начали подавать признаки жизни, когда были разморожены породы периода плейстоцена. Эксперты отмечают, что старейшие из существ могли "видеть" неандертальцев.
Случившееся особо заинтересовало ученых, потому что выживать при низких температурах могут примитивные существа, а круглые черви — многоклеточные. И их "пробуждение" удивительно, хотя эксперты и знали о способности нематодов быть устойчивыми к холоду.
Кроме того, интерес экспертов связан и с тем, что науке удастся больше узнать о криобиозе, а также выяснить: удастся ли червям продолжить род без участия самцов. Оказалось, что после долгого "сна" пробудились лишь самки.
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