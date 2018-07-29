Россия построит атомные эсминцы "Лидер"

В России постоят атомные эсминцы "Лидер", они расширят возможности флота в дальней морской зоне. Об пишет "Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник.

Он подчеркнул, что принципиальное решение уже принято, начались подготовки баз для непосредственного создания кораблей. Кроме того, источник пояснил, согласован предварительный список оружия, которое будет защищать "Лидера" и с помощью которого он будет защищать рубежи.

Ранее от зам главкома ВМФ РФ Виктора Бурсука стало известно: закладка не начнется ранее 2022 года. Работы над техническим проектом стартуют в следующем году, минимум два года понадобиться для его завершения. И только после этого можно будет приступить к воплощению планов в жизнь. Важно, что в бюджете заложены средства на работу.

В прошлом году закончилось эскизное проектирование "Лидера", работу выполнило АО "Северное проектно-конструкторское бюро".

Планируется, что эсминец будет иметь водоизмещение примерно 14 000 тонн. Атомная энергетическая установка дарует ему возможность уходить на любое расстояние. Автономность — 90 дней.

Сила "Лидера" будет заключаться в восьми пусковых установках, каждая рассчитана на восемь крылатых ракет "Калибр", "Оникс", в перспективе — "Циркон", итого — 64 ракеты.

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