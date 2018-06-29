Ученые дали человеку шанс на вечную жизнь

Исследование жизни пожилых итальянцев показало — вероятность их кончины заканчивает расти на 105 году. Это свидетельство того, что предела продолжительности жизни нет, считают исследователи, опубликовавшие материал в Science.
Ученые из калифорнийского университета рассказали: шанс умереть возрастает с каждым годом, а после 105 лет итальянцы погибали одинаково часто, как и их старшие соотечественники.
Средняя продолжительность жизни — это непостоянное значение. Сперва это было не более 30 лет. С развитием науки цифра начала увеличиваться. В то же время существует некий предел, достигая который, шанс скончаться значительно возрастает. У животных это называется законом Гомпгерца. Последнее время исследователи дискутируют, распространяется ли он на человека. Два года назад ученые из США назвали максимальным возрастом — 115 лет, однако эта цифра незначительна, если вспомнить, сколько жили люди во времена, описываемые в Библии.
Целью текущего исследования было опровергнуть предыдущее. Эксперты обратились к данным, которые были собраны во время опросов пожилых. Возраст всех участников проверили в архивах. К 2015 на территории страны жили более чуть менее 4 000 человек старше 105 лет, и несколько десятков тысяч тех, кому было 100.
Ученые обратили внимание на то, как они умирают: после 105 лет их шанс дожить до следующего дня рождения был одинаковым (45-50%). Значит, считают исследователи, закон Гомпгерца не применим к человеку, и предела жизни нет.
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