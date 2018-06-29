Ученые: вороны могут запоминать абстрактную информацию

Запоминать и использовать абстрактную информацию, которая связана с орудиями труда, могут новокаледонские вороны. К такому выводу пришли исследователи из Новой Зеландии, опубликовавшие материал на страницах Scientific Reports.

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Специалисты провели эксперимент: они сделали специальный аппарат, который выдавал птицам корм. Однако это могло произойти только в том случае, если пернатые осознавали, как механизм функционирует, и применяли эту информацию.

Механизм выдавал корм, если птица опускала кусочек бумажки определенного размера. Сначала у ворон был минимальный запас "денег", но со временем им давали лишь листы бумаги, из которых птицам приходилось самим делать купюры.

Размеры менялись после каждого этапа эксперимента, что не позволяло пернатым автоматически копировать "деньги". Практически все участники опыта сразу могли правильно выбрать размер "купюры". Наблюдения показали: птицы могут запоминать, как изготовить оплату, наблюдая за товарищами.

Наличие этой способности, по мнению специалистов, роднит ворон с человеком и доказывает, что высокий интеллект не всегда связан с прямохождением, наличием рук и гибких пальцев.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об открытии австрийских ученых: вороны проявляют сложные кооперативные способности, которыми обладают лишь нескольких видов млекопитающих. Исследователи убеждены, птицы могут сотрудничать, если доверяют друг другу.

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