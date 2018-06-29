Канадские ученые создали плащ-невидимку

Специалистам Монреальского национального института удалось изобрести плащ-невидимку, который функционирует при ярком свете.

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Принцип его работы основан на том, что человеческий глаз воспринимает не все частоты электромагнитного спектра. Эту особенность ученые использовали для того, чтобы сделать плащ невидимым.

Исследователи, можно сказать, добавили предмету гардероба "магические" свойства. Он отражает исключительно зеленый свет, то есть зеленые частоты спектра. Невидимым для человека плащ можно сделать при помощи специального фильтра, при помощи которого нужно сместить частоту электромагнитного спектра на голубой цвет, а затем снова на зеленый.

В итоге для человеческого глаза объект становится недосягаем. Правда, есть одно "но". Пока эффект невидимости работает только в том случае, если кто-то смотрит на плащ также, как направлен на него свет через фильтр, меняющий частоту спектра с голубого на зеленый, то есть в одном и том же направлении.

Следующий этап разработки "магического" плаща - это сделать его невидимым со всех сторон. Однако он может пригодиться уже сейчас, например, службам безопасности коммуникаций, которые передают данные при помощи широкополосных волн.

Ранее "Правда.Ру" писала, ученые нескольких стран близки к созданию такого материала, который делает человека или любой иной объект незаметным для окружающих. Однако в нынешних условиях мало создать визуальную обманку для человеческого глаза. Настоящий плащ-невидимка должен маскировать объект по десяткам различных параметров. И ученые-изобретатели работают над этим.