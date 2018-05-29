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Источник Правда.Ру

Если США благословит, Россия снабдит Индию С-400

Наука и техника

Москва поставит в Нью-Дели ряд комплектов ЗРК С-400. Планируется, что сумма сделки превысит шесть миллиардов долларов.

Как сообщают СМИ, между государствами уже подписан договор о намерениях. Индийская сторона отметила, что единственная причина, по которой сделка не состоится — опасения реакции США. Страна приняла закон, на основании которого государства, что заключают крупные сделки с российскими предприятиями оборонного сектора, могут попасть под санкции. Сейчас Индия пытается уладить эту ситуацию с американской стороной.

Индийское агентство PTI, ссылаясь на одного из участников переговоров, отметило, что по "финансовой стороне" договоренность уже достигнута. СМИ отмечают, что страны сообщат о том, что сделка заключена перед саммитом руководителей двух государств, запланированным на октябрь 2018 года.

В этом контексте следует отметить, что Вашингтон уже отреагировал на известие. Руководитель комитета палаты представителей по ВС Уильям Торнберри подчеркнул, что поведение Нью-Дели разочаровало Соединенные Штаты, при этом вряд ли страну ждут санкции. Однако спикер не преминул отметить, что это приобретение сделает для Индии малодоступным американские военные технологии, особенно беспилотник Predator.

Ранее сообщалось, что диалог России и Индии о приобретении ЗРК С-400 не был успешен. Москва отказывалась передавать технологии, а Индии не нравилась цена.

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Темы с-400 Индия Россия
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