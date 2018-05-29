Ученые выяснили, какие продукты продлевают жизнь

Много белка в рационе — залог здорового сердца и долгой жизни. К таким выводам пришли нидерландские исследователи, рассказывает The Times.
Группа экспертов в Гронингенском университете почти два года следила за 2281 жителями одиннадцати европейских государств. Всем им было за 60 лет. У участников эксперимента регулярно проверялся уровень вкушаемого белка.
К концу эксперимента среди группы, что потребляла меньше 40 грамм в сутки, скончался 31% участников. У тех же, кто ел более 70 грамм, смертность составила лишь 18%. Исследователи учли возрастные параметры участников, особенности работы почек и пришли к выводу, что отказ от белка или потребление его в малых дозах повышает шанс смерти на 46 %.
Стоит отметить, что примерно 10% жителей, перешагнувших 70-летний рубеж, подвержены нарушениям в системе кровообращения, так как со временем тело хуже использует белок для восстановления мышц сердца. В то время, как высокобелковые продукты помогают увеличить мышечную массу и сохранить сердце здоровым.
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