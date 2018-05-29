Российские ученые опровергли миф о живительной силе серебра

Наночастицы серебра очень токсичны. К таким выводам пришла группа российских ученых из МИСиС и РАН после цикла экспериментов на рыбьих эмбрионах. Итоги работы напечатаны в Journal of Hazardous Materials.
Исследователи добавили в среду, где находились эмбрионы рыбки данио, наночастицы метала и воду. Ежедневно специалисты фиксировали изменения в развитии. Стоит отметить, что ученые пытались собрать информацию по 2 типам наночастиц — сферическим и плоским. Как пояснили специалисты, оба типа более токсичны, чем ионы серебра. Если же выбирать более опасную частицу из исследуемых, то плоские окажутся в лидерах.
До этих экспериментов токсичность объяснялась наличием ионов серебра, сейчас же стало очевидно, что дело в присутствии наночастиц. Эта информация может быть использована, когда предстоит оценить безопасность наноматериала, а также когда понадобится получить безопасную наночастицу.
Отметим, что работа группы стала частью проекта, в котором исследователи изобретают модели токсичности наночастиц. С их помощью можно заблаговременно оценивать, ядовиты ли новые наноматериалы.
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