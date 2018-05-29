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Источник Правда.Ру

В США оценили шансы "Северодвинска" в бою с новейшими американскими АПЛ

Наука и техника

Американский журналист попытался определить исход боя между атомной подводной лодкой "Северодвинск" и новейшей американской АПЛ "Вирджиния". Последняя в ближайшее время должна появиться в вооружении американских ВМС. Умозаключения Кайла Мизоками опубликованы в The National Interest.

Обозреватель не смог дать точного ответа на заданный самому себе вопрос: а кто же победит? Виной тому современные технологии, коими оснащены обе АПЛ, и они сводят на нет все недостатки. Например, российская лодка чуть медленнее, при этом она может опуститься на 122 метра глубже.

Вооружение АПЛ также на уровне, однако «Северодвинск» обладает противолодочными ракетами комплекса "Клаб-К", с их помощью он сможет быстро отправить торпеды на противника.

Также эксперт отметил, что новая американская субмарина скорее засечет противника и сможет незаметнее уйти, так как издает меньше шума. Миказами посоветовал российским специалистам доработать последний пункт, и тогда у «Северодвинска» будет больше шансов на победу.

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