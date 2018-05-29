Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут созданы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет "Томагавк".
Ракеты были доставлены в Россию после удара коалиции по Сирии, заявил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев.
По его словам, "сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны - и оптические и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави".
Михеев отметил, что по требованиям к госзаказчику полный цикл работ по системам РЭБ занимает около 2-3 лет и эти образцы не станут исключением.
Он добавил, что сегодня Россию также интересует наблюдение за беспилотниками западного производства, новейшими американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что руководство минобороны России показало в Москве фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии.
Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, "фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные".
Рудской подчеркнул, что специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов.
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