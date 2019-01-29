Китайские ученые решили создать "идеального работника" с помощью генетики

Ученые из Китая пришли к выводу, что мотивация и работоспособность заложены в человеке генетически. Специалисты решили создать "идеального работника".

Эксперты сделали вывод, проведя множество исследований, к тому, что производительность труда отдельного сотрудника зависит от его мотивации и эффективности работы. Коллектив, в котором трудятся люди с высокой мотивацией будут показывать лучшую производительность труда.

Китайские генетики считают, что при редактировании генома человека можно создать "идеальных сотрудников", у которых будут четко выверены параметры, однако морально-этический кодекс сдерживает исследования в этом направлении.

В Китае планируют открыть геномный центр совместно с Россией на базе Сеченовского университета в Москве. В планах ученых внедрить персонифицированных подходов к терапии заболеваний, а также разработка новейших методов профилактики с использованием технологий больших данных, работающих на клеточном и генном уровнях.

Эксперты считают, что генетики могут достигнуть высоких результатов в редактировании гена, а вопрос морально-этического барьера — вопрос времени, который рано или поздно разрешится в пользу науки.

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