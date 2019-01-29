Китайские ученые решили создать "идеального работника" с помощью генетики

Ученые из Китая пришли к выводу, что мотивация и работоспособность заложены в человеке генетически. Специалисты решили создать "идеального работника".
Эксперты сделали вывод, проведя множество исследований, к тому, что производительность труда отдельного сотрудника зависит от его мотивации и эффективности работы. Коллектив, в котором трудятся люди с высокой мотивацией будут показывать лучшую производительность труда.
Китайские генетики считают, что при редактировании генома человека можно создать "идеальных сотрудников", у которых будут четко выверены параметры, однако морально-этический кодекс сдерживает исследования в этом направлении.
В Китае планируют открыть геномный центр совместно с Россией на базе Сеченовского университета в Москве. В планах ученых внедрить персонифицированных подходов к терапии заболеваний, а также разработка новейших методов профилактики с использованием технологий больших данных, работающих на клеточном и генном уровнях.
Эксперты считают, что генетики могут достигнуть высоких результатов в редактировании гена, а вопрос морально-этического барьера — вопрос времени, который рано или поздно разрешится в пользу науки.
Читайте также:
Идеальный подчиненный: Чего от нас ждут начальники?
Трудовая этика по-американски: думай только о себе
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.
Сомнительные доводы Японии по поводу Курильских островов в беседе с обозревателем "Правды.Ру" опроверг историк и дипломат Николай Платошкин.