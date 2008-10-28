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Источник Правда.Ру

Ученые определили причину вымирания мамонтов

Наука

Ученые предполагают, что последние мамонты вымерли из-за целого ряда генетических дефектов, которые препятствовали их размножению и развитию. К такому выводу пришли американские ученые под руководством Винсента Линча из Университета штата Нью-Йорк в Буффало, проанализировав останки шерстистых мамонтов острова Врангеля.

Напомним, ранее "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что мамонты могли исчезнуть из-за болезни костей.

Виновниками вымирания мамонтов были не первобытные охотники, а геологические и экологические изменения, приведшие к массовому распространению среди этих животных тяжелых болезней, считают российские ученые, изучившие так называемые кладбища мамонтов.

"Мы находили кости мамонтов со следами катастрофических изменений - сросшиеся, с огромными отверстиями, искривленные. Со следами остеопороза, размягчения костей, хондрозов. Есть случаи (я их наблюдал сам), когда два, три, четыре позвонка срастаются вместе. Их всего там 20, а из них половина отдела вот с такими нарушениями", - сказал в интервью научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Василий Зенин. Он вместе с палеонтологом Сергеем Лещинским из Томского госуниверситета изучал одно из кладбищ мамонтов - Луговское, расположенное в Ханты-Мансийском автономном округе. Результаты исследований были опубликованы в журнале "Археология, этнография и антропология Евразии".

Мамонты - одни из самых крупных в истории наземных млекопитающих - были старшими современниками человека, жили во второй половине плейстоцена в Европе, Северной Азии и Северной Америке. Они вымерли около 10 тысяч лет назад во время последнего оледенения. Многие ученые считают, что решающую роль в их исчезновении сыграли палеолитические охотники. Зенин отмечает, что люди несомненно пользовались "возможностью убить мамонта, скажем, добить его, если он попал в трудную ситуацию, завяз где-нибудь, заболел", однако в исчезновении вида человечество неповинно.

Гигантских млекопитающих погубил возникший на фоне геологических изменений дефицит необходимых минералов в корме и почве. "Мамонт - это очень крупное животное, ему требуется достаточно много минералов. Они, как и все другие травоядные, восполняли нехватку минеральных веществ, поедая некоторые разновидности глин на так называемых зверовых солонцах", - сказал ученый, добавив, что стремление к поеданию минеральных веществ в основном возникает в период гона или беременности. "Известны случаи, когда беременные женщины совершенно инстинктивно едят мел, даже известь со стен", - пояснил Зенин.

Тектонические изменения, подъем значительных участков суши, произошедший за краткий по геологическим меркам срок (две-три тысячи лет), привел к тому, что на обширных пространствах, где обитали мамонты, почвы с преобладанием щелочных веществ превратились в кислые. "Обедненная минералами трава поступает в организм животных. Мамонту нужно в день 150 килограммов растительной массы, если пища бедна минеральными веществами, животное находится в стрессе, ему постоянно не хватает этих элементов. Он их ищет, потому что нигде еще взять их невозможно", - сказал Зенин.

Нехватка минералов приводит к развитию различного рода болезней костей, резко падает подвижность, животное перестает нормально питаться, испытывая боль при передвижении, отметил ученый, добавив, что этот процесс влиял и на воспроизводство стада. Те, кто считает, что мамонта уничтожил человек, исходят из того, что на стоянках первобытных людей находят обильные скопления костей мамонтов. Но нет никаких явных свидетельств, что человек в самом деле на них охотился и убивал, отметил Зенин.

В настоящее время, по его словам, известны лишь три несомненных свидетельства поражения мамонта оружием первобытного человека. В американском штате Аризона был найден скелет мамонта с застрявшим между ребрами наконечником копья, аналогичную находку (поврежденный копьем позвонок мамонта) сделали неподалеку от Ханты-Мансийска. Третье свидетельство охоты на мамонтов обнаружили в районе Воронежа.

С другой стороны, доказательств охоты древнего человека на прочих животных - бизонов, других копытных - значительно больше. "Я считаю, что никакого истребления мамонтов человеком не было. У мамонта закончился его эволюционный цикл - так совпали обстоятельства, климатические, тут еще человек появился", - сказал Зенин, отметив, что исчезновение видов - это прежде всего результат изменения геологической ситуации.

"Это главный фактор, который нельзя ни остановить, ни изменить. Рост Гималаев вызвал рост всех соседних территорий. Поднимается и та окраина, где гор нет. И за счет этого происходит более глубокое врезание рек, приводя к изменению минерального состава почв на обширных территориях. Это совпало с наступлением максимального похолодания в последнее оледенение, 24 - 17 тысяч лет назад. Именно этим временем как раз и датируются наиболее массовые кладбища мамонтов", - цитирует слова ученого РИА " Новости ".

Темы ученые буффало мамонты дефекты нью-йорк генетика вымирание винсент линч остров врангеля
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