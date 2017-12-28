Установлена причина аварии на ангольском спутнике

Оставшийся без связи ангольский спутник AngoSat-1, вероятнее всего, вышел из строя из-за короткого замыкания.

фото: http://rpn.gov.ru/

Об этом заявил источник в ракетно-космической отрасли. Отмечается, что основной версией в настоящее время считается короткое замыкание в шине, отвечающей за питание спутника.

Как пояснили специалисты, заряда аккумуляторов на AngoSat-1 должно хватить на 10-16 часов бесперебойной работы после отделения от разгонного блока "Фрегат-СБ", которое произошло 27 декабря в 05:54 по московскому времени.

При этом в "Энергии" отметили, что возможность наладить связь сохранится и по прошествии этого срока, поскольку солнечным батареям спутника удалось раскрыться.

Эксперты также подчеркнули, что "для ангольского спутника было разработано новое приборное оборудование, ранее не производившееся и не испытывавшееся на других космических аппаратах".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что 26 декабря после запуска с Байконура была потеряна связь с первым ангольским спутником "Ангосат".

Как сообщает источник на космодроме, "после отделения от разгонного блока „Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала".

В настоящее время специалисты пытаются установить связь со спутником. По информации источника агенства, связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей.