Искусственное сердце прошло успешное испытание на животных

Испытания дискового искусственного сердца успешно проведены на карликовых домашних поросятах. Это событие произошло в Новосибирске в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина, сообщает pora.ru.
Разработка такого прибора началась еще пять лет назад, когда специалисты Центра вместе с сотрудниками Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН приступили к работе. Новосибирская компания "Импульс-проект" в 2016 году присоединилась к созданию проекта и создала необходимый мотор.
Результат превзошел зарубежные аналоги по компактности, соответствию необходимым качествам и требованиям безопасности.
Дисковое сердце, снабженное насосом, получило свое название из-за наличия дисков, которые вращаются под действием электродвигателя и захватывают кровь за счет молекулярного трения, выбрасывая ее обратно в организм.
Перед испытанием устройства на животных, оно было испытано на стенде, моделирующем круг кровообращения. Опыт прошел по задуманному плану и показал, что мотор дискового сердца бережно работает с натуральной кровью, незначительно разрушая эритроциты.
Только после этого приступили к эксперименту с мини-пигами. Искусственное сердце работало в организме поросенка на протяжении шести часов в разных режимах. Факты разрушения крови, образования тромбов учеными не зафиксированы. Насос работал без сбоев, перегрева и не вызывал повышенное трение.
Искусственное сердце предназначается пациентам, находящимся в ожидании пересадки сердца или, наоборот, имеющим противопоказания к такому хирургическому вмешательству.
Исследователи намереваются подать заявку на получение гранта фонда "Сколково". Финансовое "подкрепление" позволило бы провести все доклинические испытания, на которые потребуется около 30 миллионов рублей.
Фото: Телеканал "Доктор"
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