Американские ученые создали подушку от храпа

Разработчики из США придумали подушку для людей, вынужденных находиться рядом с храпунами. Технология изготовления использовала ранее известные системы, которые не справлялись с проблемой и встраивались лишь в изголовье кровати, сообщает Pora.ru.

Подушка против храпа снабжена акустической системой, состоящей из звукового фильтра, трех микрофонов и динамиков. Если человек станет спать на таком "устройстве", звуки, издаваемые храпуном, его не будут беспокоить, так как они интенсивно приглушаются. Исходящие звуковые волны храпа подавляются волнами одинаковой амплитуды, но противоположной фазы, объяснили разработчики.

Ученые поместили динамики внутрь самой подушки и соединили в систему три микрофона, решив таким образом проблему неполного шумоподавления. В случае необходимости спящие смогут слышать остальные внешние звуки. Как говорят исследователи, для людей, спящих рядом с источником громких звуков, храп лежащего рядом действует как раздражитель. Это оборачивается головными болями, недосыпанием и утомляемостью.

У "соседа" по кровати также велика вероятность развития глухоты. Ученые сравнили интенсивность звука, издаваемого храпуном, с работающим промышленным агрегатом.

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