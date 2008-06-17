Просмотр телевизора помог птицам научиться выбирать свежую пищу

Ученые из Австралии пришли к выводу, что птицы могут эффективно обучаться, наблюдая за поведением других птиц при помощи видеозаписей.

Птицы (лазоревки, большие синицы и другие пернатые) наблюдали за тем, как птицы реагируют на невкусную еду. На основании этого они могли корректировать свое поведение. Также птицы могут обучаться и при просмотре видеозаписей.

Ученые провели эксперимент. Они смотрели видео, на котором птицам показывали другие птицы ели два вида корма из разных пакетов. Часть корма горькой на вкус. Когда птицам попадалась такая еда, они трясли головой и очищали свой клюв. Горькая еда была помечена определенным образом. Наблюдая за птицами на видео, пернатые научились избегать невкусную пищу.

В 2008 году "Правда.Ру" писала о том, что в Великобритании сотрудники Сотрудники Королевского общества защиты животных придумали способ обучения птиц пению.

В Великобритании птиц учат петь песни

Сотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения придумали оригинальный способ обучения пению птиц, живущих в неволе. Дважды в день они включают своим подопечным трели, записанные на CD -дисках.

Обучение песням входит в план заботы о птицах, живущих далеко от своих сородичей. Дело в том, что искусственно созданная среда мешает пернатым обитателям привлекать противоположенный пол. Специалисты надеются, что CD -диски с трелями решат эту проблему. Когда птиц выпустят на свободу, они уже будут полностью подготовлены к жизни в естественной среде.

Помимо привлечения особей противоположного пола, красивое пение помогает птицам защищать свою территорию. Необычные " CD -тренинги" ежегодно проходят 4,5 тысячи птенцов, сообщает журнал "Вокруг света".