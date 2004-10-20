Ученые научились определять депрессию по анализу крови

Ученые из Японии нашли симптомы депрессии, которые можно установить из обычного анализа крови. Исследователи считают, что о приближении депрессивного расстройства могут говорить воспаление и хроническая боль. Возникновение депрессии напрямую связали с уровнем антраниловой кислоты в организме.

Чтобы подтвердить свою теорию ученые взяли 61 анализ крови у здоровых людей, а также тех, которые подозреваются в депрессивном расстройстве. Результаты исследования доказали правоту ученых. У группы людей, которые подозревались в депрессии обнаружили повышенный уровень антраниловой кислоты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что исследователи обнаружили губительное влияние депрессии на мозг человека.

Исследование, проведенное в Университете Мичигана впервые выявило, что у людей, страдающих серьезными формами депрессии, происходят серьезные изменения в головном мозге. В них значительно снижено количество особых молекул, которые отвечают за развитие, организацию, рост и восстановление мозговых клеток. Неизвестно, являются ли эти изменения причиной или следствием депрессии.

По данным Национального Института психического здоровья США, 6.5% женщин и 3.3% мужчин в США страдают серьезными формами депрессии. 16% американцев переживали депрессию хотя бы один раз в течении жизни, но только каждый пятый из них получал необходимое лечение. Ежегодно в США совершается около 30 тыс. случаев суицида, в половине случаев у самоубийц ранее фиксировалась депрессия.

Одно из исследований показывает, что 15% страдающих серьезными формами депрессии пытаются покончить с собой. Кроме того, депрессия ослабляет иммунную систему человека и значительно осложняет излечение ряда заболеваний. У людей, страдающих депрессией, значительно снижается работоспособность, их отношения в семье часто терпят крах.