Азимут не тот: Рогозин объяснил неудачный пуск ракеты с Восточного

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что неудачный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" в ноябре этого года объясняется неправильными расчетами. Первоначально запуск планировался с космодрома Байконур.
"Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут", — сообщил Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24". И пообещал, что выводы комиссии по расследованию ЧП будут жесткими и объективными, а результаты представлены президенту и премьер-министру.
По словам Рогозина, он не принимает в качестве оправданий неудачного пуска ссылки на "софт, который делали 20 лет назад". По его мнению, в руководстве Роскосмоса есть системные ошибки. "А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это отвечают?", — отметил вице-премьер.
По его словам, случился системный сбой в понимании того, какие работы нужно было провести на новом космодроме Восточный. Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" должна была вывести на орбиту спутник "Метеор-М".
После запуска Дмитрий Рогозин поздравил всех, принимавших участие в процессе, с удачно проделанной работой.
В среду стало известно, что неудачей закончился запуск первого ангольского спутника "Ангосат".
Как сообщил источник на космодроме Байконур, "после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала".
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