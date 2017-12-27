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Источник Правда.Ру

Пентагон разработал "вакцину" от героиновой зависимости

Наука и техника

Исследователи из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида разработали вещество, которое блокирует действие героина. Препарат уже протестирован на мышах и крысах, сообщает Journal of Medicinal Chemistry.

Пентагон разработал "вакцину" от героиновой зависимости. Пентагон разработал вакцину от героиновой зависимости

Попадая в тело, "вакцина" высвобождает антитела, которые препятствуют прохождению молекул опиоидов через гемато-энцефалический барьер. Для наркозависимого это означает, что вне зависимости от полученной дозы он не испытывает психоактивных эффектов наркотика. В состав вакцины также входит адъювант — комплекс Army Liposome Formulation, усиливающий иммунный ответ на токсин (в данном случае наркотики опиоидного ряда).

Создатели препарата WRAIR пока не сравнивали эффективность своей "вакцины" с другими, однако препарат оказался эффективнее предыдущей разработки того же института и более стабильным. Стабильность препарата продлит срок годности и облегчит производство и хранение.

Препарат предотвращает попадание в мозг не только героина, но и других веществ опиоидного ряда: гидрокодона, оксикодона, гидроморфона, оксиморфона и кодеина; он снижает токсичное действие больших доз героина, что делает его хорошим кандидатом в препараты для терапии и профилактики передозировки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что лекарство от наркозависимости разработали российские ученые. Они утверждают, что изобретенная ими молекула блокирует удовольствие, получаемое от наркотических веществ.

Прокомментировать новую разработку российских ученых Pravda. Ru попросила заместителя главного редактора журнала "Наркология", бывшего главного детского нарколога России Алексея Надеждина. "Сейчас это только слова. Пока я не увижу результатов исследований, проведенных по всем медицинским критериям, пока не появятся твердые доказательства, я не поверю. У нас каждый год появляются какие-либо чудодейственные лекарства, которые излечивают от рака, от алкоголизма, наркомании, сахарного диабета. Но, в большинстве своем, все это оказывается газетной уткой и попыткой заработать немного денег. В этой заметке каких-либо фактов, которые бы удовлетворили меня как врача и как исследователя, я не обнаружил", — сказал эксперт.

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