На сайте госзакупок размещён договор подряда, в котором сообщается о том, что на стартовом комплексе ракеты "Союз-2" космодрома Восточный найден критический дефект. Условия договора предполагают нахождение технических решений, замену материалов и проектного оборудования, а также корректировку документаций.
По информации СМИ, обнаружены и другие неисправности: протечки во швах бетонирования и отверстия крепления опалубки, а в центральном распределительном пункте для соединения арматуры использована сварка, а не муфта. Зафиксированы и другие нарушения, не только физического, но и бюрократического характера: так, акт освидетельствования датирован раньше, чем были получены результаты испытаний.
В отвественном ведомстве Роскосмоса подтвердили факт наличия дефектов, однако заявили, что всё было исправлено ещё 25 октября. Также в сообщении говорится, что штатной работе эти неполадки не помешали, а следующий запланированный запуск состоится по расписанию — 26 декабря.
Это не первые случаи обнаружения нарушений на космодроме. Не далее как в сентябре на ликвидацию пустот под стартовым комплексом было выделено 4,5 миллионов рублей. Существование проблемы объяснили недобросовестным исполнением своих задач подрядчиком — ныне расформированной фирмы "Спецстрой".
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