Китайский авианосец "Пипи Ся" начал тренироваться по-взрослому

Первый китайский авианосец отправился на вторые в своей истории испытания. Об этом сообщает ежедневный таблоид из КНР "Global Times".
Авианосец отчалил из верфи в Даляне в сопровождении буксиров.
Ранее "Правда.Ру" писала о первых испытаниях авианосца. Во время нынешнего тестового плавания китайские военнослужащие уделят внимание тем проблемам, что были выявлены в прошлый раз. Также отмечается, что в ходе испытаний будет протестирована работа энергетических и навигационных систем судна. В скором времени же стартуют третьи по счету испытания новенького авианосца — уже с участием самолетов и вертолетов.
Отметим, что до этого у Китайской народной республики был всего лишь один авианосец. Да и тот не собственного производства. Пекин купил у Украины тяжелый авианесущий крейсер "Варяг" и несколько перестроил его на свой лад. Таким образом, авианосец, что имеет в русской транскрипции не самое благополучное название "Пипи Ся" — первый в китайской истории авианосец собственного производства.
Судно спустили на воду весной 2017 года. Авианосец длиной более трехсот метров и шириной почти в сотню при весе семьдесят тысяч тонн способен развивать скорость в 30 морских узлов. Строительство "Пипи Си" заняло ровно четыре года.
Фото: theme. udn.com
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