В США рассказали о плюсах и минусах "падающего с неба" российского танка

Противотанковая бронемашина "Спрут-СДМ-1" — часть уникальной российской военной "линии". Москва единственная, кто регулярно использует бронемашины, десантируемые с самолетов, отметил обозреватель The National Interest Майкл Пек.
Эксперт подчеркнул, что современная Россия унаследовала от СССР практику спуска бронемашин с экипажами, находящимся внутри. На это способен и "Спрут-СДМ-1". Продолжая повествование об экземпляре, Пек отметил дизельный многотопливный двигатель УТД-29, мощность которого 500 лошадиных сил, это позволяет преодолевать 70 км/ч по трассе и 7 км/ч по водной глади.
Не обошел стороной обозреватель и вооружение: 125-миллиметровая гладкоствольная основная пушка 2A75, пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра и ПКТМ, который объединен с расположенной на крыше дистанционно управляемой оружейной станцией. Кроме того, к пушке прилагается автозагрузчик снарядов, это благотворно сказывается на скорости, с которой она стреляет. Также имеется 6 устройств, чтобы организовать дымовую завесу.
Отмечает Пек и слабые стороны анализируемого объекта: относительная легкость стала возможна благодаря тонкому "панцирю". Он убережет экипаж и машину лишь от тяжелых пулеметов, чей калибр менее 12,7 миллиметров.
Завершая рассуждения, обозреватель The National Interest подчеркнул: даже этот вариант позволяет закрыть слабое место воздушно-десантных войск — уязвимость перед бронетанковыми частями врага. "Спрут" дает некую бронированную поддержку при обороне и мобильную танковую — огневую мощь в атаке.
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