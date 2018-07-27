В США рассказали о плюсах и минусах "падающего с неба" российского танка

Противотанковая бронемашина "Спрут-СДМ-1" — часть уникальной российской военной "линии". Москва единственная, кто регулярно использует бронемашины, десантируемые с самолетов, отметил обозреватель The National Interest Майкл Пек.

Фото: uk.wikipedia.org

Эксперт подчеркнул, что современная Россия унаследовала от СССР практику спуска бронемашин с экипажами, находящимся внутри. На это способен и "Спрут-СДМ-1". Продолжая повествование об экземпляре, Пек отметил дизельный многотопливный двигатель УТД-29, мощность которого 500 лошадиных сил, это позволяет преодолевать 70 км/ч по трассе и 7 км/ч по водной глади.

Не обошел стороной обозреватель и вооружение: 125-миллиметровая гладкоствольная основная пушка 2A75, пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра и ПКТМ, который объединен с расположенной на крыше дистанционно управляемой оружейной станцией. Кроме того, к пушке прилагается автозагрузчик снарядов, это благотворно сказывается на скорости, с которой она стреляет. Также имеется 6 устройств, чтобы организовать дымовую завесу.

Отмечает Пек и слабые стороны анализируемого объекта: относительная легкость стала возможна благодаря тонкому "панцирю". Он убережет экипаж и машину лишь от тяжелых пулеметов, чей калибр менее 12,7 миллиметров.

Завершая рассуждения, обозреватель The National Interest подчеркнул: даже этот вариант позволяет закрыть слабое место воздушно-десантных войск — уязвимость перед бронетанковыми частями врага. "Спрут" дает некую бронированную поддержку при обороне и мобильную танковую — огневую мощь в атаке.

Читайте также:

СМИ: США проиграет России в войне из-за снижения производства танков