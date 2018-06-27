Найдены дополнительные подтверждения сложной организации общества неандертальцев

Неандертальцы использовали маскировку во время охоты и тщательно продумывали, как поймать добычу. Это открытие подтверждает факт наличия у древнего человека способности к коммуникации, а значит, можно с еще большей уверенностью заявлять: у этого общества была сложная организация. Об этом европейские специалисты рассказали на страницах Nature Ecology & Evolution.

Фото: Fotodom.ru

Команда исследовала тактики, что применяли неандертальцы во время охоты. Подробнее узнать о них ученым помогли кости 2 оленей, эта находка несколько десятилетий назад была сделана на стоянке древних людей, расположенной на нынешней территории ФРГ.

Оказалось, что животных поразили копьями с близкого расстояния. Такие выводы стали возможны после серии экспериментов: было создано оружие тех времен, далее ученые смоделировали ситуацию охоты. Им необходимо было выяснить: каким должно быть расстояние между жертвой и охотником, чтобы оружие прошло под углом идентичным обнаруженному на оленях. Выяснилось, древние люди подходили к зверю почти вплотную, а значит, у них была четкая стратегия и умение маскироваться. Это подтверждает идею о том, что в обществе члены сотрудничали.

Стоит отметить, что генетические исследования выявили: неандертальцы не являются прародителями современных людей, они скорее кузены. Принято считать, что у евразийского жителя примерно два процента генов неандертальца.

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