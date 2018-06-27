"Торнадо-Г" впервые покажут на международном рынке

У госкорпорации "Ростех" появилось право показывать реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" международным покупателям. Корпорация ожидает, что иностранные заказчики заинтересуются РСЗО.



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В перспективе "Торнадо-Г" имеет все шансы занять место системы "Град", что есть более чем у 50 государств. РСЗО создали на базе "Града", и она защищает Россию уже шесть лет. Однако ранее "Торнадо-Г" никогда не показывали зарубежным партнерам.

В корпорации пояснили, что у снарядов новой системы боевая часть в 2 раза больше, чем у "Града". Также у нее более совершенна система управления огнем, автоматизирована возможность наведения, прицеливания и навигации.

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