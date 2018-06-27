В Антарктиде установлен новый температурный рекорд

Американские и нидерландские исследователи сообщили о температурных рекордах, что установили в Антарктиде. Коллектив опубликовал материал в Geophysical Research Letters, посвященный этому.
За 12 лет, начиная с 2004 года, эксперты зафиксировали около ста прецедентов, когда температура на востоке континента понижалась практически до -100 градусов по Цельсию.
Чаще всего такие аномалии были в низинах во время погоды сухой, а также безоблачной. Информацию получили при помощи спутника. Стоит отметить, что до этого времени максимально холодным местом планеты была станция Восток. Там в 1983 году было -89,2 градусов Цельсия.
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