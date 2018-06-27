Ученые: старение защищает от рака

Старение защищает от развития опухолей. К такому выводу пришли американские ученые, рассказавшие о своем исследовании на страницах Journal of Biological Chemistry.

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Эксперты нашли подтверждение тому, что клетки взрослых людей через 45 циклов деления теряют эту возможность, так начинается старение и снижается риск развития опухолей. По мнению ученых, это защитный механизм. Деление прекращается, когда вероятность заболеть становится максимальной.

Американские эксперты наблюдали за раковыми клетками из легких грызунов и человека. Во всех клетках был поврежден ген CDKN2A, он отвечает за сборку молекул белка p16 — "счетчик делений" и "инспектор" целостности ДНК.

Ранее считалось, что при делении p16 устанавливает, можно ли клетке продолжать существовать или ее дни сочтены. Однако новое исследование доказало: p16 лишь "выключает" клетку и не позволяет ей уничтожить себя.

Схожей реакции можно добиться и от раковых клеток. Для этого надо заблокировать белок SphK2 и увеличить число молекул p16. Вещество, выполняющее эту "работу", уже проходит вторую фазу испытаний. Если все пройдет благополучно, то оно станет лекарством от некоторых видов рака.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что организм человека сам способен защитить себя от онкологии. Таково мнение испанских специалистов из Института биомедицинских исследований. Им удалось разрушить в организме грызунов белок, ответственный за распространение рака молочной железы. В ДНК клеток, убивающих организм, появились повреждения, часть из них погибла, а новообразование уменьшилось.

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