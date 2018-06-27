Названы самые популярные боевые самолеты России

На международном рынке особым спросом пользуются российские боевые самолеты Су-30/35, МиГ-29 и Як-130. Об этом стало известно от Объединенной авиастроительной корпорации.
Также в акционерном обществе отметили, что по прогнозу к традиционным ценителям самолетов, сделанных в РФ, в скором времени добавятся новые. За 17 лет для заказчиков из разных стран, в том числе и России, планируется сделать почти две с половиной тысячи машин. За прошлый год корпорация выпустила более 90 самолетов.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что потенциал российского оружия для государств Ближнего востока раскрыли боевые действия в Сирии. На выбор, у кого покупать машины, влияет два пункта: эффективность и политика. Сирийская ситуация доказала, что оружие, производимое в РФ, удовлетворяет обоим параметрам. Кроме того, во время конфликта многие машины впервые были опробованы в реальном бою.
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