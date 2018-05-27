Открытие ученых позволит превратить скромного самца в мачо

Нейрофизиологи выяснили, как превратить скромника в мачо. Теория распространяется на мужчин и грызунов, так как в их мозге есть нервные клетки, стимуляция которых приводит к такой метаморфозе, сообщает Nature Neuroscience.

Открытия последних лет сделали очевидным, какие отделы мозга отвечают за любовь к экстриму. Так, йельские биологи установили, что у мышей есть "программа хищника". Когда она активируется, то грызун становится агрессивным: он атакует и охотится. Около этого поведенческого центра расположена зона, при стимуляции которой существом овладевает паника.

Эти находки помогли исследователям в Каролинском институте (Стокгольм, Швеция) Кристиане Бробергер и ее товарищам открыть очередной "центр агрессии" у грызуна и человека. Специалисты наблюдали за поведением участников мышиных "боев" и убедились, что исход зависел от активности нервного "клочка" в гипоталамусе. Стокгольмские ученые назвали эту область PMv.

Далее исследователи специально увеличивали и уменьшали активность этого "клочка". В итоге стало очевидно, что увеличение заставляет трусливых грызунов нападать даже на более сильных противников, а уменьшение делало из бойцов трусов. Такое поведение сохранялось в течение нескольких дней после опыта, так как параллельно активизировался центр удовольствия. Это содвигало "повторять опыт".

Именно этот феномен, по мнению каролинских специалистов, помогает понять, из-за чего человек долго не может успокоиться после конфликта, а также из-за чего насилие продолжает оставаться актуальным способом решить проблему.