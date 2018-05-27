Балтийский флот проконтролирует испытания БДК "Петр Моргунов"

Балтийский флот обеспечит возможность провести испытания большого десантного корабля (БДК) "Петр Моргунов". Сообщение об этом опубликовала пресс-служба флота.
В заявлении сказано, что испытания будут "курироваться" кораблями, вспомогательными судами, самолетами и вертолетами моравиации. Среди прочего, чтобы успешно пройти проверку, "Петру Моргунову" предстоит погрузить и выгрузить разную бронетехнику, ее также предоставит Балтфлот.
Пока нет информации, какого числа начнутся испытания.
БДК проекта 11711 должны высаживать десант, перевозить боевую технику и оборудование. По этому проекту построили 2 судна. Работы над "Иваном Греном" завершились 2012 года, на данный момент испытания завершены, следующий этап — передать БДК флоту. По планам, "Петра Моргунова" передадут в 2018 году. Напомним, что прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" спустил это судно на воду 25 мая.
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