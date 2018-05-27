Ученые обрели уникальный ледник, он расскажет им все об истории Земли

Американские исследователи добыли ледяной керн на территории Антарктиды. Предполагается, что он содержит сведения об истории планеты за миллионы лет. Научные изыскания, посвященные этой находке, опубликованы в Geophysical Research Letters.
Все началось с того, что группа из Принстонского университета обнаружила куски льда, которым 2,7 миллиона лет. Однако исследователи не обнаружили происхождения находки. После этого их коллеги из Вашингтона с помощью радаров, которые проникают в лед, нашли место, совпадающее по параметрам с находкой.
На данный момент исследователям необходимо получить разрешение, что позволит им бурить в обнаруженном месте. При условии, что гипотезы американских исследователей подтвердятся, в их руках окажется керн, содержащий сведения об истории планеты почти на три миллиона лет и дающий ответы на многие неразрешенные вопросы истории.
Ледяным керном называют — длинный вертикальный образец ледника, в нем содержатся сведения о периоде, когда он формировался. Ранее ученым удавалось обнаружить керн, содержащий сведения о 800 тысячах лет истории.
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