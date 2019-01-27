Специалисты рассказали, как уберечь свой смартфон во время морозов

Сильные морозы в России не редкость. Не секрет, что низкие температуры могут навредить или даже вывести из строя современные телефоны. Специалисты поделились с пользователями советами, как уберечь свой смартфон.

Эксперты отмечают, что современные телефоны в большинстве своем легко переносят морозы. Лишь аккумуляторная батарея, указывают специалисты, не выдерживает низких температур. Так, чтобы сохранить ее от переохлаждения и подольше сохранить заряд, необходимо носить телефон в теплом и надежном месте. Например, во внутреннем кармане зимней куртки. Также эксперты советуют не доставать смартфон без необходимости и не пользоваться им на морозе долгое время.

Можно обезопасить аккумуляторную батарею своего смартфона с помощью силиконового чехла. У этого материала, делятся хитростью эксперты, чрезвычайно низкая теплопроводность.

Также специалисты советуют не ставить телефон на зарядку сразу же после прихода с улицы домой. Необходимо подождать в течении часа, дав ему нагреться до комнатной температуры, и лишь потом ставить на зарядку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты провели любопытный эксперимент и выявили самый надежный в мире смартфон. Аппаратов специалисты не жалели — они бросали их о бетонные и деревянные поверхности, а также топили в воде.

Фото: flickr. com/ Ron Bennetts

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