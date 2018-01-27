Ученые восстановили облик девушки из каменного века по найденному черепу

В Греции группа ученых смогла восстановить облик девушки, жившей девять тысяч лет назад и увидеть, как со временем менялся человеческий облик. Девушка жила в период, когда общество переходило от охотников к земледельцам, сообщает news. nationalgeographic.com.

Фото: news.nationalgeographic.com

Девушку ученые назвали Агви, что означает "Рассвет", ее восстановленный облик был представлен на мероприятии в музее Акрополя. Над его восстановлением трудились эндокринолог, ортопед, невролог, патологоанатом и радиолог. Возглавляла команду ортодонт, который установил, что кости девушки показали 15-летний возраст, а зубы — что ей было 18 лет.

С командой врачей работал шведский археолог и скульптор Оскар Нильссон, который специализируется на реконструкции. Он уже много раз работал над воссозданием облика людей из пошлого.

Череп девушки был найден в центре Греции еще в 1993 году, но только нынешние технологии позволили "увидеть" лицо древней красотки. Сначала исследвоатели провели компьютерную томографию, затем через 3D-принтер сделали точную копию измерений сканирования. Затем на модель наклеили скотч в соответствии с толщиной плоти в определенных анатомических точках лица.

Цвет кожи и глаз были выведены уже на основе общих характеристик местного населения.

Это не первый случай, когда греческие ученые восстанавливают древнее лицо Восемь лет назад они реконструировали лицо древней афинской девочки по имени Миртис, которая жила около 430 г. до н. э. И по этим двум моделям можно проследить, как меняется со временем человеческое лицо.

Так, не сильно женственное лицо Агви отличается от современных, черты лица девочки схожи с современными. Мало что известно об обстоятельствах смерти Агви, но археологи знают, что Миртис умерла от тифа в эпидемии, которая опустошила Афины пятого века; это болезнь, которая по-прежнему убивает тысячи людей сегодня.

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