Топ-3: наиболее бестолковые изобретения 2017 года

В числе рейтингов, посвященных тем или иным событиям уходящего года, появился еще один. Эксперты назвали три самых бесполезных изобретения 2017 года.

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На первом месте оказалась "новаторская" соковыжималка Juicero. Суть в том, что данный агрегат способен эффективно извлекать жидкость из пакетов с фруктовым пюре. Их, правда, поставляет та же компания. Но самое главное - пользователи обнаружили, что могут извлекать сок из пакетов руками. Причем не менее эффективно, чем соковыжималка за 700 долларов.

На втором месте оказался стартап Bodega, который предлагает установить автоматы с различными товарами прямо у дома. Мало того, что потенциальные клиенты скептически отнеслись к данной инновации. Компанию еще и обвинили в оскорбительном для латиноамериканцев названии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Gizmodo.

Наконец, третье место заняло изобретение, которое позволяет бороться со стрессом на работе. Это обычная палатка, которую создатели предлагают установить прямо в офисе.

Список бестолковых изобретений этим, конечно, не исчерпывается. В него, например, попал шкаф от MakeSpace, который позиционируют как "облачное" хранилище для вещей и чайник для приготовления "идеального чая".

Не менее странные новинки предлагаются в самых разных частях света. "Правда.Ру" ранее сообщала, что в Японии представили электронную вилку, которая глушит звуки при поедании лапши. Изобретатели сочли, что свист, которым сопровождается всасывание лапши может раздражать окружающих, но лишать себя такого удовольствия не стоит. Это и вдохновило их на создание столь полезного в быту девайса.