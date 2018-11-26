Исследователи из Оксфорда разрабатывают технологию, заменяющую плохие воспоминания

Известно, что многие люди имеют воспоминания, от которых хотелось бы избавиться. Ученые из оксфордского университета сообщают, что в перспективе будет создана технология, с помощью которой плохие воспоминания можно будет заменить на хорошие или даже на "придуманные" воспоминания.
Работу над этим вопросом, ученые назвали "создание протезов памяти". В первую очередь подобные изыскания направлены на лечение амнезии и посттравматических стрессовых расстройств.
Автор работы, Лори Пайнкрофт, заявляет, что создание имплантантов для памяти - реально, поэтому в перспективе воспоминания человека можно будет улучшить.
Как сообщает сайт medpulse.ru, пока эта технология на стадии разработки, но первые положительные результаты уже получены. В основном специалисты используют нейростимуляцию для воздействия на мозговые центры.
Данный метод предполагает при прямом контакте (подключением электродов), так и при непрямом (то есть неинвазивным методом) добиться ощущения "приятных воспоминаний". Единственное, без информации о событии.
В настоящее время эти методы используются. Например, в Оксфордском университете применяются нейростимуляторы, которые встраиваются в мозг пациентов, для облегчения симптомов различных заболеваний.
Фото: ВладТайм
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