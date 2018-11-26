Два из трёх спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" признаны негодными. Эту информацию подтвердили в "Роскосмосе". Третий аппарат продолжает функционировать несмотря на множество сбоев в системе. По иронии, именно он был отправлен на орбиту первым, в июне 2013 года.
Сообщается, что один из сломавшихся спутников, не проработал и половины гарантийного срока. Другой с февраля 2017 года находится под наблюдением из-за того, что у него вышли из строя передатчики высокоскоростной радиолинии. Один из пришедших в негодность спутников был отправлен в космос в декабре 2014 года, другой — в марте 2016 года.
В "Роскосмосе" заявили, что ещё оценят дальнейшие перспективы использования космического аппарата "Ресурс номер 3", пока же он будет находиться на исследовании у главного конструктора.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о четырнадцатикратном превосходстве бюджета США, направленного на развитие МКС, относительно бюджета России. Несмотря на то, что в ведомстве подобные финансовые расклады успехом, мы приводили аргументы анонимных экспертов в пользу того, что это позор.
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