Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Роскосмос признал выход из строя двух спутников

Наука

Два из трёх спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" признаны негодными. Эту информацию подтвердили в "Роскосмосе". Третий аппарат продолжает функционировать несмотря на множество сбоев в системе. По иронии, именно он был отправлен на орбиту первым, в июне 2013 года.

Роскосмос признал выход из строя двух спутников. 395267.jpeg

Сообщается, что один из сломавшихся спутников, не проработал и половины гарантийного срока. Другой с февраля 2017 года находится под наблюдением из-за того, что у него вышли из строя передатчики высокоскоростной радиолинии. Один из пришедших в негодность спутников был отправлен в космос в декабре 2014 года, другой — в марте 2016 года.

В "Роскосмосе" заявили, что ещё оценят дальнейшие перспективы использования космического аппарата "Ресурс номер 3", пока же он будет находиться на исследовании у главного конструктора.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о четырнадцатикратном превосходстве бюджета США, направленного на развитие МКС, относительно бюджета России. Несмотря на то, что в ведомстве подобные финансовые расклады успехом, мы приводили аргументы анонимных экспертов в пользу того, что это позор.

Читайте также:

На МКС найдены дискеты с паспортами космонавтов и Windows 95

Роскосмос отказывается от "самого надёжного "Союза"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы космос Россия спутник Роскосмос технологии дмитрий рогозин
Обсудить
Актуальная аналитика
Космос
Почему американских астронавтов учат по российской системе
Новости Европы
Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин
Новости Украины
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Новости Все >
Роскомнадзор возбудил дело против Google
США готовят журналистов к "правильному освещению" украинских выборов-2019
Пизанская башня больше не падает﻿
Роскосмос признал выход из строя двух спутников
США перебросили военный самолет к Керченскому проливу
Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт
Рекордно дешевую квартиру обнаружили в Москве﻿
Эксперты заявили о потенциальном дефиците нефти в мире
ЦИК Украины готов отменить выборы президента
Чиновницу уволили за призыв "чпокнуть" дротиком" в пенсионера
Читательский топ
Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Украина на военном положении — что дальше
Готовность к поражению: Украина подняла всю армию и СБУ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса

По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе

Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Военные новости
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Новости Украины
На улицах Киева появились оскорбляющие Тимошенко плакаты
Происшествия
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Происшествия
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море

ФСБ посоветовала украинской власти поразмышлять о возможных последствиях своих необдуманных действий.

Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Украина и Латвия объединяют усилия по противодействию России
Новости Европы
Украина и Латвия объединяют усилия по противодействию России
Новости Украины
Украина на военном положении — что дальше
Происшествия
Украинские корабли вторглись на территорию РФ
Экономика
Незаконная масштабная вырубка угрожает лесам России

В скором времени в России могут пропасть 40 миллионов гектаров леса. В СССР он назывался лесным фондом и охранялся, а сегодня никому не нужен.

Незаконная масштабная вырубка угрожает лесам России
Путин даст большую пресс-конференцию в День чекиста
Власть
Путин даст большую пресс-конференцию в День чекиста
Новости медицины
Главный алкоголик планеты Билл Уилсон умер от сигарет
Мир. Новости мира
Российский дипломат: "Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу"
Руслан Веснянко Чем занята голова у украинских политиков Руслан Веснянко Соломон Соловьев Буратино и Пиноккио. Два Стрельца одинаковых с лица - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Аляска не замечает роста военного присутствия США в Арктике Любовь Степушова
Комментарии
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Роскосмос признал выход из строя двух спутников
Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин
Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин
Готовность к поражению: Украина подняла всю армию и СБУ
Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
ЦИК Украины готов отменить выборы президента
США перебросили военный самолет к Керченскому проливу
Готовность к поражению: Украина подняла всю армию и СБУ
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Украина на военном положении — что дальше
ЦИК Украины готов отменить выборы президента
Украина на военном положении — что дальше
Украина на военном положении — что дальше
Украина на военном положении — что дальше
Украина на военном положении — что дальше
Епископ-оппозиционер назвал руководство РПЦ "антихристами"
Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин
Украина на военном положении — что дальше
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
История и современность Все >
"Транспорт России": РЖД показала новый плацкартный вагон
"Транспорт России": РЖД показала новый плацкартный вагон
Таможня изъяла у петербуржца книгу про тоталитаризм в России
Таможня изъяла у петербуржца книгу про тоталитаризм в России
Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт
Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт
Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса
Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса
Россия может приступить к созданию танка с электромагнитной пушкой
Россия может приступить к созданию танка с электромагнитной пушкой
Германия увеличивает численность своей армии
Германия увеличивает численность своей армии
Business Insider: США имеет самую мощную армию в мире
Business Insider: США имеет самую мощную армию в мире
Лукашенко раскритиковал новое правительство Белоруссии
Лукашенко раскритиковал новое правительство Белоруссии
Столкновение России и Украины в Керченском проливе. Что будет дальше?
Столкновение России и Украины в Керченском проливе. Что будет дальше?
Чиновница предложила "чпокнуть как животное" пенсионера
Чиновница предложила "чпокнуть как животное" пенсионера
Охотники случайно нашли ступень "Союза" в тайге
Охотники случайно нашли ступень "Союза" в тайге
Женское Все >
Как улучшить цветение пиона
Как улучшить цветение пиона
Цветная капуста: секреты успешного выращивания
Цветная капуста: секреты успешного выращивания
Ошибки ухода за орхидеями
Ошибки ухода за орхидеями
Настоящий бальный зал под открытым небом
Настоящий бальный зал под открытым небом
Когда сажать гладиолусы?
Когда сажать гладиолусы?
Синдром постуральной ортостатической тахикардии
Синдром постуральной ортостатической тахикардии
В Китае разработаны колючие контактные линзы для лечения болезней глаз
В Китае разработаны колючие контактные линзы для лечения болезней глаз
Любовный гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря для всех знаков Зодиака.
Любовный гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря для всех знаков Зодиака.
Chanel откроет пространство в универмаге "Цветной"
Chanel откроет пространство в универмаге "Цветной"
Эвелина Хомченко представила черно-белый образ
Эвелина Хомченко представила черно-белый образ
Основатель общества алкоголиков умер от сигарет
Основатель общества алкоголиков умер от сигарет
Любое настроение можно поднять ярким аксессуаром – считает Жанна Бадоева 
Любое настроение можно поднять ярким аксессуаром – считает Жанна Бадоева 
Наследственность не влияет на долголетие
Наследственность не влияет на долголетие
Какие продукты нельзя есть после 30 лет
Какие продукты нельзя есть после 30 лет
Мужское Все >
В Севастополе упал православный крест
В Севастополе упал православный крест
Заливное из рыбы попало в книгу рекордов
Заливное из рыбы попало в книгу рекордов
Как грамотно выбрать шпаклёвку?
Как грамотно выбрать шпаклёвку?
Потрясающие душевые кабины для маленьких ванных комнат. Часть 1
Потрясающие душевые кабины для маленьких ванных комнат. Часть 1
Своими руками. Подиум для вашего малыша - довольны все!
Своими руками. Подиум для вашего малыша - довольны все!
16 классических трендов дизайна кухни. Часть 2
16 классических трендов дизайна кухни. Часть 2
Прокачиваем шкаф: как грамотно оптимизировать в нем пространство?
Прокачиваем шкаф: как грамотно оптимизировать в нем пространство?
Тренировка сердца и развитие выносливости
Тренировка сердца и развитие выносливости
Секреты ударов руками
Секреты ударов руками
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Епископ-оппозиционер назвал руководство РПЦ "антихристами"
Епископ-оппозиционер назвал руководство РПЦ "антихристами"
Эксперт: цель Ватикана и США - расколоть православие
Эксперт: цель Ватикана и США - расколоть православие
Три причины завести экзотического питомца
Три причины завести экзотического питомца
Попугай вылетел в окно: что делать?
Попугай вылетел в окно: что делать?
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Содержание енота в домашних условиях
Содержание енота в домашних условиях
Реконструированы миллионы лет истории осадков муссонов
Реконструированы миллионы лет истории осадков муссонов
С Луной что-то не так
С Луной что-то не так
Дима Билан закончил ремонт в новой квартире
Дима Билан закончил ремонт в новой квартире
В Бруклине прошла выставка ваз-портретов
В Бруклине прошла выставка ваз-портретов
Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря для всех знаков Зодиака
Виктория Бекхэм запустила свой канал
Виктория Бекхэм запустила свой канал
Умейте управлять своими желаниями
Умейте управлять своими желаниями
Как правильно учить иностранный язык
Как правильно учить иностранный язык
Новости Европы
Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин

Во Франции беспорядки по поводу минимального повышения цен на бензин и дизельное топливо приобрели эпические масштабы. В России цена взлетает на 10% - и тишина

Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Новости Украины
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Политолог: Если бы у нас не было ядерного оружия, нас бы давно бомбили
Новости Украины
Политолог: Если бы у нас не было ядерного оружия, нас бы давно бомбили
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
США и Канада. Новости и аналитика
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет
Ближний Восток
Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Новости Украины
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Южная Америка
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ