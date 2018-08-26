Ученые: сахар все же полезен

Сахар трегалоза полезен для человека. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, пишет MedicalXpress.

Особенно благотворно вещество влияет на печень, делает организм чувствительнее к инсулину, а это снижает возможность диабета.

Опыты на грызунах показали: добавленная в воду трегалоза активизирует ген ALOXE3. Кроме того, вещество не дает глюкозе попасть в печень, значит, она поглощается из крови, и ее концентрация в организме уменьшается.

Также эксперты установили, дисахарид ускоряет сжигание калорий, параллельно повышается температуры, минимизируется отложение в печени жира. Как результат — масса тела не увеличивается. Действие трегалоза можно сравнить с антидиабетическим препаратом, они делают организм более чутким к инсулину.

Ранее "Правда.Ру" писала, что понижение уровня глюкозы в крови помогает справиться с вирусными инфекциями. Согласно исследованию Университета Северной Каролины, вирус гриппа типа, А можно контролировать за счет изменения метаболизма глюкозы. Уровень кислотности регулирует высвобождение вирусного генома во внутриклеточную жидкость, что обуславливает поражение клетки. Если повысить уровень глюкозы в клетке, то показатель инфицирования возрастет, а торможение метаболизма глюкозы наоборот снижает показатели размножения вируса. Данное открытие предлагает принципиально по-новому посмотреть на вопрос борьбы с гриппом.

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