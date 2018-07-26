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США готовятся к срочной заброске оружия в космос

Наука и техника

Соединенные Штаты Америки в самые ближайшие годы всерьез намерены разместить свое оружие в космосе. Согласно статьям расхода на следующий год, Пентагон ускорит процесс разработки космического оружия.

США готовятся к срочной заброске оружия в космос. 390087.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

На нужды оборонного ведомства США в 2019 году выделят рекордную сумму — порядка 716 миллиардов долларов. Часть этих денег пойдет на разработку и создание новейших спутников, способных не только обнаружить вражеские военные ракеты, но и уничтожить их.

Выполнить столь амбициозную задачу власти Соединенных Штатов Америки намерены в самое ближайшее время. Так, данные спутники планируется доставить в космос уже через четыре года.

Любопытно, что космическое оружие не будет просто "висеть" в воздухе, тщетно ожидая своего часа. Отмечается, что оно будет ориентировано на те или иные регионы — к примеру, сканировать территорию Ирана или Корейской Народной Демократической Республики — вдруг именно оттуда будут угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Вашингтон, скорее всего, насторожен тем, что все больше и больше стран уделяют внимание разработке баллистических ракет дальнего действия. И добиваются в этом определенных результатов. В этом правительство США видит потенциальную угрозу.

Также действенное и мощное космическое оружие в случае непредвиденной ситуации послужит неплохим сдерживающим фактором, который позволит не развязать потенциальную войну.

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