Опасный подвид отита не страшен: российские физики нашли лечение

Ученые из России разработали методику, при помощи которой можно быстро выявить следы опасного вида отита.

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Они представили свое открытие на конференции Photonics Europe, проходившей во французском Страсбурге.

"Сейчас мы создаем более современный прибор, более быстрый и удобный. По завершении проекта рассчитываем, что сможем объявить о разработке эффективного диагностического инструмента, который в будущем окажется полезным и для других медицинских задач", - такое заявление сделал Павел Шилягин. Он является сотрудником Института прикладной физики РАН и членом команды, занимавшейся разработкой.

Одним из самых опасных считается средний экссудативный отит. Его очень сложно диагностировать, так как протекает он практические бессимптомно, а в запущенной стадии может нанести непоправимый вред человеку. Особенно заболевание опасно для маленьких детей и пожилых пациентов, у которых уже есть проблемы со слухом.

Российские физики изобрели ОКТ-томографы, которые позволяют следить за состоянием барабанной перепонки и среднего уха. Это набор, состоящий из нескольких инфракрасных лазеров.

"Этот мощный инструмент был изначально предназначен для обследования сетчатки глаза, однако позже возник интерес к нему за пределами офтальмологического сообщества. Мы совместно с врачами исследовали диагностические возможности ОКТ-сканеров. В процессе этих поисков наши доктора, вероятно, первыми, увидели жидкость за барабанной перепонкой", - рассказал Павел Шилягин.