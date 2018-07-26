Опасный подвид отита не страшен: российские физики нашли лечение

Ученые из России разработали методику, при помощи которой можно быстро выявить следы опасного вида отита.
Они представили свое открытие на конференции Photonics Europe, проходившей во французском Страсбурге.
"Сейчас мы создаем более современный прибор, более быстрый и удобный. По завершении проекта рассчитываем, что сможем объявить о разработке эффективного диагностического инструмента, который в будущем окажется полезным и для других медицинских задач", - такое заявление сделал Павел Шилягин. Он является сотрудником Института прикладной физики РАН и членом команды, занимавшейся разработкой.
Одним из самых опасных считается средний экссудативный отит. Его очень сложно диагностировать, так как протекает он практические бессимптомно, а в запущенной стадии может нанести непоправимый вред человеку. Особенно заболевание опасно для маленьких детей и пожилых пациентов, у которых уже есть проблемы со слухом.
Российские физики изобрели ОКТ-томографы, которые позволяют следить за состоянием барабанной перепонки и среднего уха. Это набор, состоящий из нескольких инфракрасных лазеров.
"Этот мощный инструмент был изначально предназначен для обследования сетчатки глаза, однако позже возник интерес к нему за пределами офтальмологического сообщества. Мы совместно с врачами исследовали диагностические возможности ОКТ-сканеров. В процессе этих поисков наши доктора, вероятно, первыми, увидели жидкость за барабанной перепонкой", - рассказал Павел Шилягин.
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