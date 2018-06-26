Американские исследователи научились лечить аутизм

Американские исследователи изобрели генную терапию, что восстанавливает нарушение, приводящее к тяжелым формам аутизма. Выводы союза техасских и калифорнийских экспертов нашли отражение на страницах Nature Biomedical Engineering.

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Ученые подчеркнули, что таблетки от недуга пока еще нет. Однако они смогли изменить структуру гена, провоцирующего одну из тяжелейших форма аутизма, что связана с синдромом "ломка Х-хромосомы". После работы экспертов часть симптомов исчезла.

Трудность лечения этой формы аутизма связана с тем, что до сих пор нельзя было доставить лекарство в клетки мозга, не вызвав смертельно опасных осложнений. Однако на этот раз эксперты прикрепили панацею к наночастицам из золота и покрыли полимерами. Опыты на грызунах подтвердили, что проект успешен.

Это подтолкнуло специалистов начать работу над другими версиями генной терапии. Кроме того, они хотят научиться вводить вакцину через спинномозговую жидкость, а не мозг.

Стоит отметить, что по сведениям здравоохранения Соединенных Штатов, у каждого 68 ребенка в мире есть расстройство аутистического спектра. Ежегодно этот процент растет. Уже открыто несколько десятков генов "ответственных" за расстройство.

Ранее "Правда.Ру" писала, что российские эксперты обнаружили, что аутисты хуже воспринимают невертикальный угол наклона линий. Благодаря этому открытию можно будет выявлять расстройство на ранних стадиях.

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