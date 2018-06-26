Американские F-35 подготовили к боям с российским Су-57

Американские летчики теперь смогут безошибочно распознавать российский Су-57. Для этого в базу данных истребителя-бомбардировщика F-35 загружают все сведения о противнике.
Также, по информации СМИ, истребитель больше "узнает" о китайском товарище J-20. Издание National Interest поясняет, что файл полетных данных собирает сведения об особенностях географических условий, пространстве и возможных опасностях тех районов, где истребителю, возможно, придется дать бой.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Турция предпочтет Су-57 американскому F-35, если США откажется от поставок. Вашингтон грозил этим Анкаре, которая решила приобрести у Москвы ЗРК С-400. США и НАТО многократно выражали недовольство тем фактом, что турецкое правительство покупает оружие у РФ.
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