Найден способ продлить жизнь человека до 150 лет

Ученые из Калифорнии (США) представили на суд общественности уникальную технологию, которая позволит клеткам самовосстанавливаться. Таким образом, бессмертие перестает быть недостижимой мечтой.
Генетики провели эксперименты на грызунах, у которых удалось восстановить активность миозинов, играющих роль "временных мостиков" между поврежденными клетками ДНК. Благодаря этим экспериментам удалось выяснить, что при использовании некоторых инструментов для редактирования генома CRISPR-Cas9 становится возможным запуск самовосстановления клеток ДНК.
Именно белок миозин выполняет в цепочке ДНК функцию скорой помощи, оперативным образом восстанавливая нити дезоксирибонуклеиновой кислоты. Этот факт открывает перспективы возможности лечения сложнейших инфекционных, бактериальных и воспалительных заболеваний при одновременном применении соответствующей диагнозу терапии.
Известно, что повреждения ДНК становятся брешью, в которую проникают вирусы и инфекции, меняя ее структуру, данная же технология решает эту проблему полностью. В качестве бонуса организм получит крепкий иммунитет ко многим болезням, что может продлить его жизнь до 150 лет.
О том, что бессмертие не за горами, говорят многие специалисты.
Так, как ранее писала "Правда.Ру", футуролог Митио Каку утверждает, что полная оцифровка мозга позволит воссоздавать человека после смерти. Имея карту мозга и собрав информацию, оставленную человеком в социальных сетях и прочей его виртуальной деятельности, компьютер сможет восстанавливать личность человека и имплантировать ее в робота. И с этим "восстановленным" человеком можно будет общаться. "Посоветоваться" с давно ушедшей из жизни любимой бабушкой, "познакомить" с ней внука, с которым в земной жизни ей не удалось встретиться, - от таких перспектив у многих может закружиться голова. А между тем Каку считает, что все это - лишь вопрос времени.
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