Найден способ продлить жизнь человека до 150 лет

Ученые из Калифорнии (США) представили на суд общественности уникальную технологию, которая позволит клеткам самовосстанавливаться. Таким образом, бессмертие перестает быть недостижимой мечтой.

Фото: Fotodom.ru/REX Features

Генетики провели эксперименты на грызунах, у которых удалось восстановить активность миозинов, играющих роль "временных мостиков" между поврежденными клетками ДНК. Благодаря этим экспериментам удалось выяснить, что при использовании некоторых инструментов для редактирования генома CRISPR-Cas9 становится возможным запуск самовосстановления клеток ДНК.

Именно белок миозин выполняет в цепочке ДНК функцию скорой помощи, оперативным образом восстанавливая нити дезоксирибонуклеиновой кислоты. Этот факт открывает перспективы возможности лечения сложнейших инфекционных, бактериальных и воспалительных заболеваний при одновременном применении соответствующей диагнозу терапии.

Известно, что повреждения ДНК становятся брешью, в которую проникают вирусы и инфекции, меняя ее структуру, данная же технология решает эту проблему полностью. В качестве бонуса организм получит крепкий иммунитет ко многим болезням, что может продлить его жизнь до 150 лет.

О том, что бессмертие не за горами, говорят многие специалисты.

Так, как ранее писала "Правда.Ру", футуролог Митио Каку утверждает, что полная оцифровка мозга позволит воссоздавать человека после смерти. Имея карту мозга и собрав информацию, оставленную человеком в социальных сетях и прочей его виртуальной деятельности, компьютер сможет восстанавливать личность человека и имплантировать ее в робота. И с этим "восстановленным" человеком можно будет общаться. "Посоветоваться" с давно ушедшей из жизни любимой бабушкой, "познакомить" с ней внука, с которым в земной жизни ей не удалось встретиться, - от таких перспектив у многих может закружиться голова. А между тем Каку считает, что все это - лишь вопрос времени.

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