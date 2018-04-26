Apple решила сменить названия iPhone

Американская корпорация Apple может изменить подход к названиям новых смартфонов линейки iPhone и уберет оттуда цифры.

Об этом сообщает AppleInsider со ссылкой на аналитика консалтинговой фирмы Guggenheim Securities Роберта Сихра.

Ожидается, что старшая модель iPhone сохранит в названии букву X, тогда как младшая, с одиночной камерой и LCD-матрицей, будет называться просто iPhone, без уточняющих цифр.

Аналитик считает, что в определенной мере это подчеркнет всю линейку смартфонов. Первый шаг к упрощению названий компания сделала в тот момент, когда не стала выпускать iPhone 7s и представила сразу iPhone 8.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пользователи нашли способ "убить" любой гаджет Apple. Интернет-пользователи рассказали об уязвимости в iOS и macOS, и продемонстрировали, как моментально выключить устройство.

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